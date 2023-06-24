Ankara'da kurban yakalama timi antremanlara başladı

Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Kurbanlıklar yine kaçacak. Ankara'da bunun için önlem alındı kurban yakalama timi antremanlara başladı

Ankara'da kurban yakalama timi antremanlara başladı

Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı'nda görev yapacak kurban yakalama timine 15 gün boyunca eğitim verildi.

Gölbaşı Belediyesi, Oğulbey Kurban Satış ve Kesim Yeri'nde ve ilçe genelinde Kurban Bayramı'nda görev yapmak üzere kurban yakalama timi oluşturdu. 3 yıldır ilçede görev yapan 10 kişilik ekip, Kurban Bayramı öncesi 15 günlük eğitimden geçirildi. İlçe merkezinde ve köylerde 2 ekip halinde görev yapacak personele koşu parkurunun yanı sıra, anestezili tüfek ve ip kullanımı eğitimleri verildi.

Yakalama timinde görev alan veteriner hekim Ahmet Küçük, hayvanları yakalamada kullanılacak olan anestezi maddesinin ete ve hayvana herhangi bir zararı bulunmadığını belirterek, "Gölbaşı ve köylerde olmak üzere 2 timimiz var. Yoğun antrenmanlar yaptık. Her bayram 5-10 hayvan kaçıyor. 3 senedir kaçan kurbanlıkları yakaladık. Elimizden kaçan olmadı. Anestezi silahını ben ve bir arkadaşım kullanacak. Anestezinin hayvana zararı olmaz. Sadece hayvanı 5-10 dakika sakinleştirir. O esnada da yakalamış oluyoruz" dedi. (DHA)

kurban-yakalama-timi11.jpg

kurban546.jpg

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Ormanlara giriş yasağında ilk gün Güncel
Ormanlara giriş yasağında ilk gün
Kısmet 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Kısmet 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman?
Yuvada mahsur kalan leylekler koruma altına alındı Yaşam
Yuvada mahsur kalan leylekler koruma altına alındı
WhatsApp’tan bir yenilik daha. 3 tane seçenek olacak Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp’tan bir yenilik daha. 3 tane seçenek olacak
Emre Utkucan raporları Okan Buruk yeni 10 numarası ortaya çıktı Spor
Emre Utkucan raporları Okan Buruk yeni 10 numarası ortaya çıktı
Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin dansı olay oldu. Geceye dair bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı Magazin
Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin dansı olay oldu. Geceye dair bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı
Masterchef Eray kimdir? Masterchef All Star Eray kaç yaşında nereli? Keşfet
Masterchef Eray kimdir? Masterchef All Star Eray kaç yaşında nereli?