Ankara’da lastik kesen çocuklar kameraya yakalandı

Kaynak: İHA
Ankara’da lastik kesen çocuklar kameraya yakalandı

Ankara'da son günlerde araçların lastikleri kesiliyordu. Lastikleri kesen kişiler 2 çocuk çıktı. O anlarda kameralara yakalandılar.

Olay, Ankara'nın Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, kesici aletle araçların lastiklerinin kesilmesi üzerine mahalle sakinleri sokağa kamera taktırdı.

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Pazar günü öğlen saatlerinde farklı noktalarda park halindeki iki aracın daha lastikleri kesildi. Kameralara yakalanan 2 çocuğun kesici bir aletle araçlara zarar verdiği ve hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.

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İhbar üzerine konuyu araştırmaya başlayan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

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Çocukların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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