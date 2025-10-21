CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Sanat Merkezi'nin açılışının ardından "Zülfü Livaneli Senfonik Eserleri" konserini izledi.

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile birlikte Livaneli'nin seslendirdiği "Yiğidim Aslanım" şarkısında telefonlarının ışıklarını açarak eşlik etti.

Katılımcılar "Yiğidim Aslanım" şarkısına eşlik etti

İYİ PARTİ CHP'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine yönelik kurulan komisyona Meclis'te katılmayan tek parti İYİ Parti, CHP'nin komisyona katılıması nedeni ile bazı eleştiriler sunmuştu.

İYİ Parti, terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'a tanınan imtiyaz ve propaganda süreçlerine tepki göstererek CHP dahil muhalefetteki partilere sürece karşı durmaları ve komisyondan çıkmaları yönünde çağrı yapmıştı.

Bu durum liderlerin bir araya gelişine de engel olmadı.

KONSERDE RENKLİ ANLAR

Öte yandan konserde Zülfü Livaneli, Müsavat Dervişoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş arasında renkli anlar yaşandı.

Zülfü Livaneli, "Müsavat" isminin anlamının eşitlik olduğunu belirterek “Eşitlik, Özgürlük, eee yavaş yavaş” şeklinde konuştu.

Özel, konserin sonunda orkestrayı tebrik ederek birlikte "Ey Özgürlük" şarkısını söyledikten sonra Zülfü Livaneli‘ye çiçek takdim etti.