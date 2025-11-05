Siyaset sahnesinin bir numaralı gündemlerinden biri de güncel anketler… Siyasi parti liderlerinin masasında tüm anketler titizlikle inceleniyor.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu bilen HBS Araştırma Şirketi’nden önemli bir anket çalışması geldi.

HBS Araştırma, Kasım ayı anketini yayınladı. Ankara merkezli ankette CHP’nin AKP’ye attığı büyük fark dikkat çekti. Üstelik anket çalışmasının 1.100 seçmenle “yüz yüze” yapıldığı belirtildi.

İşte o anket:

MANSUR YAVAŞ'IN BÜYÜK ETKİSİ

Bu sonuçlar ile birlikte, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın etkisi yeni gözler önüne serildi.

2023'teki genel seçimlerde AKP yüzde 32,53 oranında oy alırken CHP yüzde 30,56'da kalmıştı.

Öte yandan 2024'te gerçekleşen yerel seçimde Mansur Yavaş, AKP'nin adayı Turgut Altınok'a karşı yüzde 60,44'e yüzde 31,68'lik büyük fark ile kazanmıştı.