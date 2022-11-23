Ankara'da mazot fiyatlarından bunalan dolmuşçular Mansur Yavaş'tan yardım istedi

Ankara'da mazot fiyatlarının yüksekliğine isyan eden ve geçinemediklerini söyleyen dolmuş esnafları, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) önünde eylem yaptı.
Dolmuş esnafları ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan destek istedi.
Zam yapma yetkisi bulunmayan Yavaş ise esnafla görüşerek, bir çözüm yolu arayacaklarını belirtti.
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