Ankara'da metruk binada 15 günlük erkek cesedi bulundu

Kaynak: DHA
Ankara'da metruk binada 15 günlük erkek cesedi bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde bulunan bir metruk binada, yaklaşık 15 gün önce öldüğü tahmin edilen erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Tayyare Sokak'taki 2 katlı metruk binadan ağır kokular gelmesi üzerine mahalle sakinlerinin polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, içeriden ses alamayınca çilingir yardımıyla binaya girdi ve 45 yaşındaki bir erkeğe ait ceset buldu.

Üzerinden kimlik çıkmayan cenaze, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedin etrafında uyuşturucu kullanma aparatları bulunduğu belirtilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

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