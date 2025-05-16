Ankara'da minibüs kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara'da minibüs kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: Çok sayıda yaralı var

Ankara'da inşaat işçilerini taşıyan minibüs kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada yaralanan 14 kişi tedavi edilmek üzere hasteneye kaldırıldı.

Ankara'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada 14 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 06 DV 3425 plakalı, inşaat işçilerini taşıyan minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ile 1 minibüse çarptı. Kazada, araçlarda bulunan 14 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da minibüs kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: Çok sayıda yaralı var

Ankara'da minibüs kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: Çok sayıda yaralı var

Ankara'da minibüs kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: Çok sayıda yaralı var

Ankara'da minibüs kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: Çok sayıda yaralı var

Ankara'da minibüs kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: Çok sayıda yaralı var

Ankara'da minibüs kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: Çok sayıda yaralı var

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