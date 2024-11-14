Ankara’da minibüs kırmızı ışıkta bekleyenlere çarptı: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara’da minibüs kırmızı ışıkta bekleyenlere çarptı: 1 ölü

Ankara’da ismi henüz öğrenilemeyen bir sürücü kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ile motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs daha sonra kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı'nda gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BC 4262 plakalı minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobile ve motosiklete çarptı. Ardından savrulan minibüs, kaldırımda bulunan 2 aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Ankara’da minibüs kırmızı ışıkta bekleyenlere çarptı: 1 ölüÇevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ankara’da minibüs kırmızı ışıkta bekleyenlere çarptı: 1 ölü

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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