Ankara'da mobilya fabrikasında yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara'da mobilya fabrikasında yangın

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Ankara Altındağ ilçesi Siteler Sanayi Sitesi Yalınç Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde gece saatlerinde yangın çıktı.

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Bir müşterinin dumanları görüp haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 katlı bir binanın bodrum katında bulunan atölyede çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Ayrıca bir yangında Çankaya ilçesi 100. Yıl Mahallesi Hatır Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı bir binada meydana gelen yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu büyümeden söndürüldü. Yanan evin Zeki Müren’in eski evi olduğu iddia edildi.

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