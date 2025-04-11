Ankara’da Nisan ayında lapa lapa kar yağışı! Kent beyaza büründü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara’da Nisan ayında lapa lapa kar yağışı! Kent beyaza büründü

Başkent Ankara’da Nisan ayında yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Sabaha karşı başlayan kar yağışı ile birlikte kent kısa sürede beyaza büründü. Belediye ekipleri tuzlama yaptı. Mansur Yavaş: “Yollar açık, ekipler teyakkuzda.” Kar kalınlığı yer yer 5 cm’ye ulaştı, önlemler sürüyor.

Ankara'da Nisan ayında yağan kar yağışı etkili oldu. Sabaha karşı başlayan kar yağışı ile birlikte kent kısa sürede beyaza büründü. Park, bahçeler ve yeşil alanlar tamamen kar örtüsüyle kaplandı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Kar yaşamı da olumsuz etkiledi. Özellikle ulaşımda yer yer aksamalar meydana geldi. Belediye ekipleri akşam saatlerinden itibaren tuzlama çalışması yaparken, olumsuzluklara karşı da önlem aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Ankaralılar; beklenen kar yağışı kentimizde etkili olmaya başlamıştır. Tüm ana arterler ve bağlantı yolları ulaşıma açıktır. Belediyemizin ekipleri teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı.

OKULLAR TATİL

Kentte kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti. Ankara Valisi Vasip Şahin, dün akşam yaptığı açıklamada, "İlimizde cuma günü ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için eğitime, il genelinde 1 gün ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ankara’da Nisan ayında lapa lapa kar yağışı! Kent beyaza büründü

Ankara’da Nisan ayında lapa lapa kar yağışı! Kent beyaza büründü

Ankara’da Nisan ayında lapa lapa kar yağışı! Kent beyaza büründü

Ankara’da Nisan ayında lapa lapa kar yağışı! Kent beyaza büründü

Son Haberler
Gözlerin sessiz çığlığı! Kızarıklık ve şişlik alarm veriyor
Gözlerin sessiz çığlığı! Kızarıklık ve şişlik alarm veriyor
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel’in konvoyunda feci kaza: 1 polis memuru ve araç şoförü şehit oldu
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel’in konvoyunda feci kaza: 1 polis memuru ve araç şoförü şehit oldu
Yönetmen sevgilisinden ayrılmıştı! Ünlü şarkıcı Hadise eski haline geri döndü
Yönetmen sevgilisinden ayrılmıştı! Ünlü şarkıcı Hadise eski haline geri döndü
Brent petrol yükselişte: ABD-Çin ticaret savaşı fiyatları nasıl etkileyecek?
Brent petrol yükselişte: ABD-Çin ticaret savaşı fiyatları nasıl etkileyecek?
İznik’te yangın faciası: Ev kül oldu: 2 çocukla sokakta kaldı
İznik’te yangın faciası: Ev kül oldu: 2 çocukla sokakta kaldı