Ankara’da öğrenciler sokağa döküldü! CHP’li vekiller de katıldı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlaya daha sonra tutuklanmasıyla artan tepki eylemleri devam ediyor.

Bugün üniversite öğrencileri Ankara Seğmenler Parkı'nda toplandı.

Ankara'da bulunan üniversitelerde okuyan öğrencilere CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Ankara Milletvekilleri Okan Konuralp ve Aliye Timisi Ersever ile CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da eşlik etti.

Öğrenciler "AKP defol üniversiteler bizimdir" ve "AKP'den hesabı gençlik soracak" sloganları attı.