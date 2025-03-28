Ankara’da öğrenciler sokağa döküldü! CHP’li vekiller de katıldı

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Ankara’da öğrenciler sokağa döküldü! CHP’li vekiller de katıldı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra üniversite öğrencilerinin eylemleri sürüyor. Cumhuriyet’ten Ankara'da başlayan eylemlere CHP'li vekiller de katıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlaya daha sonra tutuklanmasıyla artan tepki eylemleri devam ediyor.

Bugün üniversite öğrencileri Ankara Seğmenler Parkı'nda toplandı.

Ankara'da bulunan üniversitelerde okuyan öğrencilere CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Ankara Milletvekilleri Okan Konuralp ve Aliye Timisi Ersever ile CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da eşlik etti.

Öğrenciler "AKP defol üniversiteler bizimdir" ve "AKP'den hesabı gençlik soracak" sloganları attı.

Son Haberler
Devlet Bahçeli'den Davutoğlu'na bayram telefonu
Devlet Bahçeli'den Davutoğlu'na bayram telefonu
Sivas'ta bir ilk gerçekleşti! Türk bilim insanları başarınca talep yağıyor
Sivas'ta bir ilk gerçekleşti! Türk bilim insanları başarınca talep yağıyor
İrem Derici hastaneye kaldırıldı
İrem Derici hastaneye kaldırıldı
Ankara’da öğrenciler sokağa döküldü! CHP’li vekiller de katıldı
Ankara’da öğrenciler sokağa döküldü! CHP’li vekiller de katıldı
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vekili Zeydan Karalar oldu
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vekili Zeydan Karalar oldu