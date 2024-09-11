Ankara'da öğrencilere servis ücreti ve abonman desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) “Öğrenci Servis Desteği Programı”, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında da sürüyor. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamak hedefiyle hayata geçirilen projede, ilkokul öğrencilerine servis ücreti, ortaokul ve lise öğrencilerine ise 100 binişlik abonman desteği verileceği açıklandı.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafınca 2021 yılında başlatılan program kapsamında sosyal destek alan ailelerin ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki çocuklarının ulaşım giderlerinde katkıda bulunuyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ayda ortalama 7 bin öğrencinin yararlandığı projede, bu yıl da ilkokul öğrencilerine servis ücreti, ortaokul ve lise öğrencilerine ise 100 binişlik abonman desteği verilecek.

"BAŞVURULARI BEKLİYORUZ"

Yeni eğitim ve öğretim yılıyla dördüncü kez servis desteğinde bulunacaklarını söyleyen Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, Servisçiler Odası’yla birlikte çalışmalara başladıklarını belirtti. Yanmaz, "Belediyemizden sosyal yardım alan ailelerimize, SMS ile başvuru sürecinin başladığının bilgisini verdik. Bu yıl, ilkokula giden çocuklarımız için servis desteğimizin dördüncü yılını gerçekleştiriyoruz. Ortaokul ve lise öğrencilerimize yönelik de EGO’dan abonman desteği sağlıyoruz. Servis desteğiyle ilgili başvurularımız başlamış olup, tüm velilerimizin başvurularını bekliyoruz.'' dedi.

SON BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI

Sosyal destek alan ve ilkokula giden çocuğunu servise yazdıran vatandaşlar, servis desteğinden faydalanmak için 20 Eylül 2024 tarihine kadar servis sözleşmesi, öğrenci kimlik fotokopisi, veli kimlik fotokopisi ve öğrenci belgesi ile ‘https://sosyalhizmetler.ankara.bel.tr/Home/Merkezler’ adresinde yer alan Sosyal Yardım Başvuru Merkezleri’nden birine başvuruda bulunması isteniyor.