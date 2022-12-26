﻿Ankara'da öğretim görevlisini öldüren iş insanı tutuklandı

Ankara'nın Çayyolu Mahallesi'ndeki restoranda birlikte yemek yediği Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güven Çaprak'ı başından vurarak öldürmekle suçlanan iş insanı Polat A. tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan şüpheliler Polat A, Mustafa K, Muhammed G. ve Mehmet A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Polat A. dışındaki şüpheliler emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüpheli Polat A, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli, buradaki sorgusunun ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre şüpheli Polat A, emniyetteki ifadesinde, yemek esnasında kadın misafirlerden birine laf atması üzerine Güven Çaprak ile tartışmaya başladıklarını, bu esnada Çaprak'ın belindeki tabancayı almak için hamle yaptığını, buna engel olmak istediğini ancak silahın ateş aldığını öne sürdü. (AA)