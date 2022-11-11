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Ankara'da öldürülen Afgan uyruklu 5 kişinin kimliği belirlendi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde evde öldürülmüş bulunan Afganistan uyruklu 5 kişinin cansız bedeninin Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'ye ait olduğu belirlendi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 17:31
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Ankara'da öldürülen Afgan uyruklu 5 kişinin kimliği belirlendi

Ankara'da öldürülen Afgan uyruklu 5 kişinin kimliği belirlendi
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde evde öldürülmüş bulunan Afganistan uyruklu 5 kişinin kimlikleri belli oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'ndeki bir evde dün bulunan cansız bedenlerin, Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'ye ait olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, cansız bedenlerin bulunduğu evi maktullerden Esedullah Rahimi 1,5 yıl önce kiraladı. Diğer maktuller Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi ise diğer illerden Ankara'ya Rahimi'nin evine misafirliğe geldi.

Ön otopsi tutanaklarında, Rahimi dışındaki maktullerin vücudunda delici ve kesici alet yarası olduğu bilgisi yer aldı. Kanepede elleri arkadan bağlı halde ve ağzında bez bulunan Rahimi'nin ise boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın yaşandığı evde, boğuşma ya da kavga yaşandığına dair bir iz bulunamadığı, maktullerin üzerinde ev kıyafetleri olduğu kayıtlara geçti. (AA)

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