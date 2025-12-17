Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen kovuşturmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezalarının infazı amacıyla yakalama emri çıkarılan 7 firari hükümlünün, kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sonucu Ankara’da bulundukları adresler tespit edildi. 6 firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Tokat’ta FETÖ’YE yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 160 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin 90’ının tutuklandığı, 52’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı ifade edildi.