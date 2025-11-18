FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sözde "mahrem imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı.

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturmada 8'i muvazzaf asker, 6'sı emekli asker, 4'ü daha önce görevinden ihraç edilen asker, 3'ü aktif kamu görevlisi ve 1'i özel sektör çalışanı olmak üzere 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, gözaltına alınmasına yönelik işlemler sürüyor.