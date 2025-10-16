Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken tamir için iş yerinde bulunan araçlar zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Yıldırımlar Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın sonucunda dükkan içerisinde bulunan otomobiller hasar görürken, ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.