Ankara'da otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 2'si ağır, 5 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir otomobil hafriyat kamyonuna arkadan hızla çarptı. Yaşanan kazada aynı aileden 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Saat 11.30 sıralarında Ankara-Eskişehir kara yolu Temelli mevkisinde meydana gelen kazada, bu yıl üniversiteye başlayan çocuklarını okuluna bırakmak için Bursa'dan Trabzon'a giden ailenin içinde bulunduğu Ali İhsan Y. kontrolündeki 77 AD 909 plakalı otomobil, yük boşaltımından dönen 06 CUE 418 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan hızla çarptı. Ön kısmı kamyonun altına giren otomobil, kamyon sürücüsünün çarpışmayı fark etmemesi sebebiyle yolda birkaç metre sürüklendi.

Yoldan geçenlerin uyarması sonrası kamyon durdu. Otomobilde bulunan aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri ekiplerince gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Öte yandan; Ali İhsan Y. kontrolündeki otomobilin kaza öncesi aşırı hızlı olduğu iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.