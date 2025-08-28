Ankara’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Nallıhan -Mudurnu Karayolu Dodandere Köyü yol ayrımında meydana geldi. Mudurnu istikametinden Nallıhan'a seyir halinde olan Z.T. yönetimindeki 41 AHM 075 plakalı otomobil, Doğandere Köyü istikametine dönüş yapmaya çalışan R.S. yönetimindeki 06 NDH 46 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü Z.T., A.Y.O, A.F.O. ve A.D. ile kamyonet sürücüsü R.S ve araçta bulunan H.S. yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Z.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken araçta bulunan ve çocuk oldukları öğrenilen 3 kişi ile kamyonette bulunan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu ve Nallıhan Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.