Ankara’da otomobil, minibüse arkadan çarptı: 1 ölü

Kaza, akşam saatlerinde Sincan Temelli OSB yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 16 BGR 111 plakalı otomobil, önünde siyer halinde olan 06 JRY 14 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlerken, minibüste ve otomobilde yaralananlar oldu.

Ölen sürücünün cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.