Ankara'da otomobil, otobüs durağına çarptı: 3 kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Etiler Mahallesi Etiler Caddesi Anadolu Kız Meslek Lisesi önündeki otobüs durağında meydana geldi.

S.A. kontrolündeki otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp otobüs durağına çarptı. Kazada, durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için en yakın hastaneye kaldırıldılar. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Esnaf Ahmet Altaş, kaza anında durakta 4-5 kişinin beklediğini belirterek, "Araç hızlıydı, yollar da kaygandı. Frene bastı, duramadı. O anda duraktaki vatandaşlara çarptı. Çevrede gören insanlar da koşup yardım etmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.