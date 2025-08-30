Ankara'da otomobil takla attı: 1 ölü

Kaynak: DHA
Ankara’nın Çankaya ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 civarında Çankaya ilçesi Ahmet Vehbi Koç Bulvarı’nda meydana geldi.

Fatih Yücelik idaresindeki 06 GT 0004 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Fatih Yücelik’in yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı olan Cüneyt Dinçer ise ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Yücelik’in cenazesi otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

