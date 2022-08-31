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Ankara'da özel okulda yangın

Ankara'nın Çankaya ilçesinde dış cephe mantolaması yapılan özel bir okulda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 05:36
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Ankara'da özel okulda yangın

Ankara'da özel okulda yangın
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Yangın, saat 23.30 sıralarında Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde bulunan bir özel okulda meydana geldi.

Okulun dış mantolamasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan alevler kısa sürede okulun mantolamasını sarmaya başlayınca okulun güvenlik görevlileri durumu iftaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürürken, okulda maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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