Papa 14'üncü Leo'nun Anıtkabir ziyareti nedeniyle Anıt Caddesi Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Spor Park Caddesi ile bu cadde ve sokaklara bağlanan tüm yolların çift yönlü trafiğe kapatılabileceği duyuruldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Papa 14'üncü Leo'nun Anıtkabir'i ziyareti nedeniyle yarın kapsamlı trafik tedbirleri alınacağını açıkladı.

Resmi açıklamaya göre, saat 09.00'dan itibaren program sona erene kadar belirli güzergâhlarda trafik kısıtlaması uygulanacak.

TRAFİĞE KAPANACAK ANA YOLLAR

Açıklamada, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi ve Spor Park Caddesi'nin tamamının yanı sıra, bu cadde ve sokaklara bağlanan tüm yolların çift yönlü olarak trafiğe kapatılabileceği bilgisi paylaşıldı.

SÜRÜCÜLER UYARILDI

Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri olası trafik aksaklıklarına karşı alternatif güzergâhları kullanmaya ve trafik ekiplerinin işaret ve uyarılarına kesinlikle uymaya davet etti.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ'NDEN PAPA'NIN İZNİK ZİYARETİ PLANINA TEPKİ

Atatürkçü Düşünce Derneği’nden, Papa 14. Leo’nun İznik Konsili'nin yıl dönümü gerekçesiyle yarın İznik’e giderek ayin düzenleyeceği yönündeki haberlere tepki gösteren bir açıklama yayınlandı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Papa 14. Leo İznik Konsili’ in yıl dönümü bahanesiyle gösteri ve ayin düzenlemek üzere yanına Fener Rum Patriği Bartholomeos’u da alarak yarın İznik’e geliyor ve bunun Papa’nın ilk yurt dışı ziyareti olacağı da özellikle duyuruluyor. Bu ziyaret ve gösterinin, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un 'Ekümeniklik' iddiasını güçlendirmek ve Lozan Antlaşmasını delerek tartışmaya açmak amacıyla planlandığı açıktır.

Büyük Atatürk 100 yıl önce böyle bir ziyaret ve gösteriye izin vermemişti. Hal bu iken, iktidarın bu ziyarete izin vermesi de, siyaset kurumunun tepkisizliği de anlaşılır gibi değildir, kabul edilemez. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak devletimizi yönetenleri ve yönetmeye talip olanları varlık nedenlerinin ve sorumluluklarının bilinci ile davranmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla.