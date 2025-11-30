Türkiye’de Pitbull dehşeti devam ediyor. Beslenmesi ve gezdirilmesi yasak olan ırk sınıfında bulunan Pitbull cinsi köpek, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 1 buçuk ve 5 yaşındaki iki kardeşe saldırdı.

Saldırı sonrası 1 buçuk yaşındaki Efe Öztürk’ün yüzü paramparça olurken, 5 yaşındaki Doğa Öztürk'ün göğsüne saldırdı. Bina sakinlerinin ihbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Site sakinleri köpeğin daha önce de uyarılara rağmen ağızlıksız dolaştırıldığını iddia ederken, aile yetkililerden gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Yoğun bakımda gözetim altında tutulan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

'ÇOCUĞUMUN YÜZÜ KOMPLE PARAMPARÇA OLMUŞ DURUMDA'

Saldırgan köpeğin daha önce de uyarılara rağmen ağızlıksız dolaştırıldığını ifade eden baba Adem Öztürk, ‘Bugün işte pazar yerinden döndükten sonra hanımla çocuğumu eve çıkmaları için bıraktım. Kendim de aşağıdaydım, arabayı park edip gelecektim. Karşı komşum pitbull köpeği besliyordu. Komşum kapıyı açmış, ayakkabılarını giyiyor. Kapı açık, içeride ağzı açık köpek önce dışarı çıkıp önce kızıma saldırıyor, onu ısırıyor, ondan sonra da oğluma saldırıyor. 1 buçuk yaşındaki oğluma saldırıyor, yüzünü tamamen paramparça etmiş durumda. Diyecek söz bulamıyorum. Köpek daha önce de apartmanda birçok kişiye saldırmıştı. Köpek çok büyük bir pitbull köpeği ve sahibi zayıf bir kadın, köpeği tutamıyor. Bu şekilde benim çocuğumun yüzü komple paramparça olmuş durumda. Ben çocuğumun yüzüne bakamıyorum. Hem sahibinin hem köpeğin ceza almasını istiyorum. Ben çocuğumun yüzüne rahat bakabilmem için bunların ceza almasını istiyorum. Lütfen sesimi duyun, bana yardım edin’ dedi.

'KÖPEK ISIRIĞI OLDUĞU İÇİN DİKİŞ ATAMIYORLAR'

Apartman sakinlerinin ilgili yerlere şikayet etmesine rağmen önlem alınmadığını iddia eden baba Öztürk, 'Doktorlar şu an bir şey yapamıyorlar. Çocuk ufak olduğu için ve yarası çok büyük olduğu için dikiş atamıyorlar. Köpek ısırığı olduğu için dikiş atamıyorlar. Çocuğumun kulağından da kan gelmeye başladı. Onun için de ayrı bir yere götürdük. Köpeği daha önce şikayet ettik. Tam karşı komşum olduğu için her seferinde küçük kızımı korkuttu. Asansörden çıkıyoruz, karşı karşıya geliyoruz, üstümüze saldırıyor. Sahibi köpeği tutamıyor, köpek sahibini sürükleyip götürüyor. Biz artık baş edemedik, en son da çocuğumu ısırdı. Çocuğumun suratı çok kötü durumda' diye konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.