Ankara'da PKK/KCK soruşturması: Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: DHA
Ankara'da PKK/KCK soruşturması: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, PKK/KCK'nın örgütsel etkinliklere katılıp, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında; Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak veya sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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