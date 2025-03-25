Ankara'da polis Güvenpark'ı ablukaya aldı! Binlerce kişi Çankaya'da

Ankara'da polis, protestoların merkezi olan Kızılay Meydanı'na çıkan Ziya Gökalp Caddesi'ni kapattı. Protestolar için toplanan kitlenin geçişine izin verilmiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın çalışma arkadaşlarının da arasında bulunduğu 50 kişinin gözaltına alınmasının sorasında Ankara'da protestoların merkezi Ankara'da Güvenpark olmuştu.

CHP ÇAĞRI YAPTI, YOLLAR KAPATILDI

CHP'nin Ankara'da bugün de eylem yeri olarak Güvenpark ve Kızılay Meydanı'nı göstermesi üzerine polis harekete geçti. Polis, Kızılay Meydanı'na çıkan Ziya Gökalp Caddesi'ni kapattı. CHP Güvenpark’a saat 21.00 için eylem çağrısı yapmıştı.

TOPLU TAŞIMAYA KISITLAMA GELDİ

Ankara'da toplu taşımaya saat 19:00 itibariyle kısıtlama getirildi.

Ankara Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda EGO Genel Müdürlüğü, bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi

EGO'dan yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin kararı gereğince bugün saat 19.00'dan itibaren Kızılay metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ metro ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak. Saat 19.00'den itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler, yolcu indirip bindirmeyecek ve ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi de hizmet vermeyecek.