Ankara'da polis memuru eşini öldürüp, intihara kalkıştı

Kaynak: DHA
Ankara'da polis memuru eşini öldürüp, intihara kalkıştı

Ankara'da polis memuru tartıştığı iki çocuğunun annesini tabanca ile vurdu. Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara'da polis memuru K.K., tartıştığı eşi Ş.K.'yı tabanca ile vurdu. 2 çocuk annesi Ş.K. olay yerinde yaşamını yitirirken, olaydan sonra intihar girişiminde bulunan K.K., ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi'nde bulunan polis lojmanlarında meydana geldi. Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru K.K. ile eşi Ş.K. arasında evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

CİNAYET SONRASI İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Tartışmanın büyümesinin ardından K.K.'nın tabancayla eşi Ş.K.’yı vurdu. 2 çocuk annesi Ş.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, K.K., olaydan sonra aynı silahla kendisine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

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Silah seslerini duran komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ş.K.’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olduğu anlaşılan K.K., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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