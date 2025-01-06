Ankara’da polise yakalanmamak için uyuşturucu maddeyi böyle attı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Ankara’da Doğukent Bulvarı’nda polisin yaptığı uygulamaya gören sürücü aracın içerisinde uyuşturucu madde ve hassas teraziyi dışarı attı. Gözcü polis durumu fark etti. Şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda belirlenen bölgelerde, polis ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik trafikte uygulama yapıldı.

Ankara’da polise yakalanmamak için uyuşturucu maddeyi böyle attı

Denetimlerde 4 uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan trafik uygulamalarında 1,5 kilo uyuşturucu madde, bir miktar para ve hassas terazi ele geçirildi.

Ankara’da polise yakalanmamak için uyuşturucu maddeyi böyle attı

UYUŞTURUCUYU VE HASSAS TERAZİYİ TAKSİDEN ATTI

Doğukent Bulvarı'nda yakalanan şüphelilerden biri, polis ekiplerinin uygulamasını fark edince yanında bulunan uyuşturucu maddeyi ve hassas teraziyi taksinin kapısını açarak dışarı attı.

Ankara’da polise yakalanmamak için uyuşturucu maddeyi böyle attı

Uygulama noktasından geride bir noktaya yerleşen gözcü polis ekibi bu durumu fark etti. Şüpheli polis ekipleri tarafından araçtan indirilerek gözaltına alındı. O anlar ise ticari aracın kamerasına an be an yansıdı.

Ankara’da polise yakalanmamak için uyuşturucu maddeyi böyle attı

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