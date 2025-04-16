Ankara'da polislerin izinleri kaldırıldı! Operasyon iddialarına ilişkin Ankara Valiliği'nden açıklama

Ankara Emniyeti’nin merkez ve dış ilçelerindeki tüm birimlerden personel talebinde bulunması, Ankara'da İBB soruşturmaları kapsamında yapılan tutuklamalara benzer bir operasyon yapılacağı iddialarını gündeme getirdi. Kulislerde yayılan 'yeni operasyon' iddiasına ilişkin Ankara Valiliği açıklama yaparak Ankara Emniyeti'nin kararının "huzur uygulamaları" kapsamında rutin bir uygulama olduğunu duyurdu.

'OPERASYON OLACAK' İDDİALARI ORTAYA ATILDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin, 17-21 Nisan tarihleri arası izinlerinin kaldırıldığı öğrenildi. Polis izinlerinin iptal edilmesi operasyon beklentisi oluşturdu. Ankara genelindeki polislerden oluşan yüksek sayıdaki polis kuvveti, başkent kulislerinde yeni bir siyasi operasyonun başlayacağı şeklinde yorumlandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI: RUTİN ÇALIŞMA

Operasyon iddialarına ilişkin Ankara Valiliği'nden bir açıklama yapılarak Ankara Emniyeti'nin kararının "huzur uygulamaları" kapsamında rutin bir uygulama olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında İl Emniyet Müdürlüğümüzün 12/12 çalışma sistemiyle ilgili iddiaların yer aldığı görülmüştür. Konu tamamen ilimizde asayiş suçlarına yönelik olarak belli periyotlarla gerçekleştirilen huzur uygulamaları ile ilgilidir ve rutinleşen bir uygulamadır. Bundan başkaca bir anlam çıkarılması gerçeğe aykırı olup iyi niyetten uzaktır."