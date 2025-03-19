Ankara'da Ramazan dolu dolu geçiyor

Kaynak: İHA
Ankara'da Ramazan dolu dolu geçiyor

Ankara'da Ramazan ayı her akşam düzenlenen etkinliklerle dolu dolu geçiyor. Vatandaşlar eğlenceye doyuyor.

Ankara Keçiören'de her akşam iftarın açılmasının ardından oyun havaları ve konserler ile eğlenen vatandaşlar, Ramazan'ı dolu dolu yaşıyor.

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Ramazan Sokağı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı Ramazan ayında vatandaşlarımızla bir arada olmak için her akşam birçok noktada Keçiörenlilerle iftar sofralarında bir araya geliyor, şenlikler düzenliyor, geleneklerimizi yaşatıyoruz.

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Ramazan coşkusu en güzel Keçiören'de yaşanır. Atapark Mahallemizde kurduğumuz etkinlik alanımızda her akşam farklı sanatçılarımız sahne alarak, keyifli bir Ramazan akşamı yaşatıyor.

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Erzurum ve Serhat İlleri Ramazan Sokağı Aşıklar Şölenimize herkesi bekleriz" ifadelerini kullandı.

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