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Ankara'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Halk Ekmek fabrikalarında üretilen Ramazan pidesi 5 liradan satılacak.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 21:09
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Ankara'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ankara'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
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Türkiye genelinde 300 gram Ramazan pidesinin fiyatı 10 TL olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinde 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatının 5 TL'den satışa sunulacağını duyurmuştu.

Bir duyuru da ABB'den geldi. ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ramazan pidesinin 5 liradan satılacağı bildirildi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu bu yıl 300 gramlık Ramazan pidesinin 10 TL’den satılacağını duyurdu. Fırıncılar Federasyonu’nun açıklamasından sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi de Ramazan ayında Halk Ekmek büfelerinde pidenin 5 TL’den satılacağını duyurdu.

ABB, sosyal medya hesabından “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan'da vatandaşlarımız için uygun fiyatlı pide üretimine başlıyoruz. Halk Ekmek şubelerimizden alabileceğiniz pide fiyatını 5 TL olarak belirledik” paylaşımı yapıldı.

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