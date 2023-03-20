Ankara'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Türkiye genelinde 300 gram Ramazan pidesinin fiyatı 10 TL olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinde 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatının 5 TL'den satışa sunulacağını duyurmuştu.

Bir duyuru da ABB'den geldi. ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ramazan pidesinin 5 liradan satılacağı bildirildi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu bu yıl 300 gramlık Ramazan pidesinin 10 TL’den satılacağını duyurdu. Fırıncılar Federasyonu’nun açıklamasından sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi de Ramazan ayında Halk Ekmek büfelerinde pidenin 5 TL’den satılacağını duyurdu.

ABB, sosyal medya hesabından “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan'da vatandaşlarımız için uygun fiyatlı pide üretimine başlıyoruz. Halk Ekmek şubelerimizden alabileceğiniz pide fiyatını 5 TL olarak belirledik” paylaşımı yapıldı.