Ankara'da Ramazan'a özel sergi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Ramazan Özel Sergisi”, Zafer Çarşısı Sergi Salonu’nda emeği geçen sanatçılar ve katılımcıların alkışları eşliğinde açıldı. BELMEK kursiyerleri ve usta öğreticiler tarafından hazırlanan tezhip, çini, ebru, minyatür, hat ve kat-ı sanatlarının en güzel örneklerini Başkentlilerle buluşturan sergi, 28 Mart 2025’e kadar ziyaret edilebilecek.

Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Ramazan ayının huzur, bereket ve manevi derinliğine dikkati çekerek şunları söyledi: