İktidarın her zaman dilinde olan "milli güvenlik" başlığı "rüşvet" skandalına karıştı. Ankara'daki bir soruşturma ile Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) rüşvet iddiaları ortaya çıktı. Operasyon, akıllara "güvenliğimize kimler sızdı" sorusunu getirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, MSB talep edilen izin belgelerinde menfaat temin edildiğine ilişkin tespitler üzerine, soruşturma başlatıldı.

32 ŞÜPHELİDEN 27'SI GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, 2'si ihraç, 1'i emekli kurum personeli, 2'si bu kişilerin aile yakını, 27'si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında, "rüşvet almak-vermek-rüşvete aracılık etmek" suçlarından gözaltı kararı verildiği, Ankara merkezli soruşturmada 27 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.