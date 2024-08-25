Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı

Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

Ankara’da sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle alt geçitler, birçok cadde ve sokak su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı.

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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 1

Başkentte öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı durma noktasına getirdi.

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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 2

Çankaya başta olmak üzere Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Pursaklar, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde hayat olumsuz etkilendi.

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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 3

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu.

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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 4

Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar su birikintisinde kaldı.

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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 5

Ulus'taki Melike Hatun Camisi'nin önündeki otobüs durağında mahsur kalan bir kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 6

Ayrıca bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 7

Sağanak yağış aralıklarla devam ederken, Ankara Valiliği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 8
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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 9
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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 10
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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 11
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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 12
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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 13
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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 14
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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 15
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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 16
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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 17
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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 18
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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 19
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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 20
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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 21
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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 22
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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 23
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Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı 24
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