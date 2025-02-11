Ankara'da sahibinin otoparktaki aracında kilitli bıraktığı kedi kurtarıldı

Esenboğa Havalimanı kapalı otoparkında bir aracın içinde mahsur kalan kedi, duyarlı vatandaşların dikkatini çekti. Olayı fark eden vatandaşlar, hemen durumu Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarına bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın içinde mahsur kalan kediyi güvenli bir şekilde kurtardı ve ilk sağlık kontrolü için veterinere götürdü. Kedinin sağlık durumu hakkında yapılan ilk değerlendirmede herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Polis, aracın plakasını inceleyerek kedinin sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, kedinin sahibinin yurt dışında olduğu ve aracın içinde kediyi bırakıp seyahate çıktığı belirlendi. Bu durumda, kedinin sahibi hakkında 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu'na muhalefet nedeniyle yasal işlem başlatıldı.