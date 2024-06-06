Ankara'da sahte gıda operasyonu: 300 ton ürün ele geçirildi

Kaynak: İHA
Ankara'da sahte gıda operasyonu: 300 ton ürün ele geçirildi

Ankara Valisi Vasip Şahin, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen sahte gıda operasyonunda yaklaşık 300 ton sahte gıda maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

Vali Şahin, düzenlenen basın toplantısında, peynir, zeytin ve çeşitli süt ürünlerinin sahte olarak üretildiğini belirterek, halk sağlığını tehdit eden bu tür ürünlerin piyasaya sürülmesini önlemek için ciddi kontrol ve denetimlerin sürdüğünü vurguladı.

Yılbaşından bu yana Jandarma ve İl Tarım Müdürlüğü'nün birlikte gerçekleştirdiği altı farklı operasyonda 150 ton bozuk ve sahte gıda maddesinin ele geçirildiğini hatırlatan Vali Şahin, bu operasyonların genellikle satış noktalarında yapıldığını ancak son operasyonda üretim yerinin de tespit edildiğini söyledi.

"Bugün, yaklaşık 300 ton sahte gıda maddesi ele geçirildi. Bu gıdaların tamamı kamyonlara yüklenerek imha edilmek üzere taşındı," diyen Vali Şahin, sorumluların adalete teslim edildiğini belirtti.

Vali Şahin, vatandaşlara bozuk, miadı dolmuş ve sahte gıdalar konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, "Ucuz gıdalar konusunda dikkatli olun. Fahiş fiyat farkları gördüğünüzde bu durumu yetkili mercilere bildirin ve gerekirse laboratuvar testi talep edin," dedi. Ayrıca, sahte gıdalarla mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Vali Şahin, vatandaşların şikayet ve ihbarlarını memnuniyetle kabul edeceklerini ifade etti.

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