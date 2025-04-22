Ankara'da sahte içki faciası kontrolden çıktı: Ölü sayısı yüzü aştı!

Yoğun bakımda ise 29 kişinin tedavisi sürüyor.

Ankara'da yasa dışı üretilen ve satılan sahte içkiler can almaya devam ediyor. Son iki ayda zehirli içkilerden dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı korkunç bir tablo çizerek 105'e çıktı. Bu acı bilançonun yanı sıra, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma da derinleşiyor.

TUTUKLAMALAR ARTIYOR, YOĞUN BAKIMDAKİLERİN DURUMU KRİTİK

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik operasyonlar sürüyor. Şu ana kadar 43 şüpheli tutuklanırken, 50 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastanelerde tedavi gören 29 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitelerinde yaşam mücadelesi verdikleri bildirildi. Ankara'daki bu üzücü tablo, sahte içkiyle mücadelede daha etkin önlemlerin alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.