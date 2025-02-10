Ankara’da şaşırtan durum! Taksileri durdurup şoförlere saldırdılar

Kaynak: İHA
Ankara’da şaşırtan durum! Taksileri durdurup şoförlere saldırdılar

Ankara'nın Ulus semtinde hareket halindeki taksileri durduran bir grup, şoförlere saldırdılar.

Ankara'nın Ulus semtinde hareket halindeki taksileri durduran bir grup, şoförlere saldırdılar. Saldırgan kişiler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Ankara'nın Ulus semtinde Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. Müşteri gibi hareket eden bir grup vatandaş, ilk önce bir taksiyi durdurdu. Burada münakaşaya girişen saldırganlar, taksi şoförünü darp etti. Ardından bir başka taksiyi durduran saldırganlar, şoförü darp etti. Olayı bir vatandaş cep telefonu kamerasına kaydetti.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırganları gözaltına aldı.

Son Haberler
Polis izinsiz yürüyüşe müdahale etti: Çok sayıda gözaltı var
Polis izinsiz yürüyüşe müdahale etti: Çok sayıda gözaltı var
Futbol sahası boks ringine döndü. Kimin kime vurduğu belli değil
Futbol sahası boks ringine döndü. Kimin kime vurduğu belli değil
Balıkesir’de çocuklar, bot ve montlarına kavuştu
Balıkesir’de çocuklar, bot ve montlarına kavuştu
Genç müzisyenler final için sahneye çıktı
Genç müzisyenler final için sahneye çıktı
Abdülkadir Ömür çayı içti, formayı giydi
Abdülkadir Ömür çayı içti, formayı giydi