YENİÇAĞ - Ankara / Şevket Gölük

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi STK Proje Destek Çalışma Grubu ile Devlet Memurları Konfederasyonu iş birliğinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında “Kadına Yönelik Şiddete Çok Boyutlu Yaklaşımlar Paneli: Zirvede Mücadele” programı başkentlilerle buluştu.

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturulması ve şiddet ile çok boyutlu mücadele yöntemlerinin alanında uzman isimler tarafından masaya yatırıldığı programda, kadına yönelik şiddetin spordan yerele uzanan farklı boyutları ele alınarak cinsiyet eşitliğine dikkat çekildi.

Programın açılış konuşmaları AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK STK Proje ve Destek Çalışma Grubu Başkanı Habib Şeker, Devlet Memurları konfederasyonu genel başkanı Osman Kaya, Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Furkan Ali Çiftçioğlu tarafından gerçekleştirildi.

Bahar Karaağaç Altıntaş moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Kadına Yönelik Şiddete Çok Boyutlu Yaklaşımlar Paneli: Zirvede Mücadele” başlıklı programda; UN Women Türkiye Temsilcisi Duygu Erseçen, CEID’den Sevinç Ünal, Başkent Gençlik Meclisi T.C.E. Komitesi’nden Beyza Uslu ve Kardeş Uluslararası Gençlik Spor ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Koska, kadına yönelik şiddetle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği, güçlenme politikaları ve gençlik odağında farkındalık çalışmaları gibi başlıklarda görüşlerini paylaştı.

Program sonunda, turuncu renkli balonlar gökyüzüne uçuruldu.