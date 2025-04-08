Ankara’da silah kaçakçılığı operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara’da silah kaçakçılığı operasyonu

Ankara'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 100 ruhsatsız tabanca ve 970 silah parçası ele geçirildi.

Ankara'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 100 ruhsatsız tabanca ve 970 silah parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı silah imalat ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ve 970 silah parçası ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ankara’da silah kaçakçılığı operasyonu

Ankara’da silah kaçakçılığı operasyonu

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