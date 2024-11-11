Ankara’da silahlı alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Ankara’da silahlı alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde alacak verecek yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Olay, Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir plazada meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, alacak verecek yüzünden plazaya gelen Ahmet İ. ve Fatih T. ile husumetli olan Hasan Hüseyin Y. arasında tartışma çıktı.

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İddialara göre, çıkan kavga sırasında Hasan Hüseyin Y., plazaya gelen iki kişinin üzerindeki silahı ele geçirerek ateşledi. Ahmet İ. ve Fatih T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi geldi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından Ahmet İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, Fatih T.'nin ise Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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