Ankara’da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, dün akşam saat 22.10 sıralarında Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki taraf arasında alacak-verecek meselesinden dolayı yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Bir şahsın ateş etmesi sonucu bir kişinin kulağına saçma isabet etti.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan şahıs, Mamak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheliyi, olayda kullanılan iki tüfekle birlikte yakaladı. Saldırı sırasında çevrede park halindeki üç araca ve dört evin cam balkonuna saçma isabet ettiği belirlendi.