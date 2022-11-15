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Ankara'da silahlı kavga: 2 ölü

Ankara'da, bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 23:41
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Ankara'da silahlı kavga: 2 ölü

Ankara'da silahlı kavga: 2 ölü
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Aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Y. ile Resul K, Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı.

Burada tartışmaya başlayan Hüseyin Y. ve Resul K, silahla birbirlerine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, güvenlik şeridiyle kapattığı akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı. (AA)

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