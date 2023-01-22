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Ankara’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 22:21
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Ankara’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Ankara’da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Yeşilevler Mahallesi Aşure Parkı’nda silahlı saldırıya uğrayan Metehan Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Metehan Ç.’nin hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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Sedat
22.01.2023 22:57
Her gün bir kaç tane silahlı saldırı oluyor devlet neredeyse kontrolden çıkmak üzere.  
 
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