Ankara'da simide dev zam. Vatandaşın son keyfi de kaçtı

Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, yarın itibarıyla Ankara’da simidin 15 TL’den satılacağını duyurdu. En son simide zam 31 Temmuz'da yapılmış ve 10 TL olmuştu. Başkentte simit artık 15 TL’den satılmaya başlanacak.

Açıklamanın sahibi Savaş Delibaş, zammı zorunda kaldıkları için yaptıklarını belirterek Ankaralılardan özür diledi. Delibaş, şöyle konuştu:

“Bugün maalesef yine bir zam haberiyle karşınızdayız. Temmuz 2023’de 10 TL olmasına karar aldığımız simit fiyatları bugün itibariyle 15 TL olmuştur. Bunun nedenleri de ham maddenin, kiraların, zamların üst üste gelmesinden kaynaklanan bir durumdur. Alım gücünün çok düşük olduğu şu zamanlarda 15 TL esnafın derdine de derman olmuyor ama maalesef bu zammı yapmak zorunda kaldık. Bugün özellikle emekli, öğrenci kesiminden dar gelirli hemşehrilerimizden özür diliyoruz, bu zammı yapmak zorunda kaldık.

"ÖZÜR DİLEMESİ GEREKENLER SADECE BİZLER DEĞİLİZ"

Susam fiyatlarının, un fiyatlarının, doğal gaz ve işçi maliyetlerinin yüzde 200’lerin üzerinde konmasından dolayı zorunlu bir zam oldu. Herkesten özür diliyorum. Yalnız sadece özür dilemesi gereken bizler değiliz, özür dilemesi gerekenlerde lütfen çıkıp özür dilesinler."

Yeni fiyat listesi şöyle: