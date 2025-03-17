Ankara'da sır ölüm! Haber alınamayan hakim ölü bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal, evinde ölü olarak bulundu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal, ölü bulundu.

Aktarılan bilgilere göre olay, 15 Mart 2025 saat 16.20'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Kendisinden haber alınamayan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal, için yapılan ihbar üzerine Alacaatlı Mahallesi'nde ikamet eden Bal'ın evine polis sevk edildi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Bal'ı evinin banyosunda asılı halde bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Bal'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.