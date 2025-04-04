Ankara’da siyaset gündemi saat 13.00’e kilitlendi! Herkes yaşanması muhtemel gelişmeyi bekliyor...

Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı 66 gündür kameralar karşısına geçmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için dün Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edeceği iddia edilmişti. Ancak Bahçeli’nin mezara gidip gitmeyeceğine dair MHP’ye yakın Türkgün gazetesinde konuya ilişkin haber yer almadı. Gözler saat 13.00’de mezarlıkta olacak.

66 GÜNDÜR KAMERALAR KARŞISINA GEÇMEDİ

Kalp rahatsızlığından dolayı operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir evinde istirahat ediyor. Devlet Bahçeli rahatsızlığından ötürü ekranlarda görünmüyor. En son 28 Ocak’ta partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Bahçeli, 9 haftadır grup toplantısını gerçekleştiremedi. 66 gündür ekranlarda görünmeyen Bahçeli’nin nisan ayında 'Siyaset ve Liderlik Okulu' organizasyonuna katılacağı belirtilmişti.

MHP’DEN YAKIN ZAMANDA DÖNECEK AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin MHP’li İsmet Büyükataman, "İstirahat ediyor. Yakın zamanda mesaiye başlayacak" demişti. Aynı şekilde gazeteci Nazlı Çelik’te Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesinde, “önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağını iletti” dediğini belirtmişti. Bahçeli’nin ise bu açıklamalara göre haftaya yapılacak grup toplantısında olması bekleniyordu.

BAHÇELİ BUGÜN MESAİYE DÖNÜYOR İDDİASINA İSE YALANLAMA GELMEDİ

Ancak Devlet Bahçeli’nin bugün saat 13.00’de Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü münasebetiyle mezarlığı ziyaret edeceği ve daha sonra iş başına geçeceği öne sürülmüştü. Haberi yayan kanallar ise iddiaları tek tek sildi. MHP’ye yakın Türkgün gazetesinde iddialara ilişkin herhangi bir açıklama ise gelmedi.