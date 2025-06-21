Ankara’da siyasi kulislerden sızdı… 4 siyasi parti birleşiyor! Liderleri şimdiden belirlendi

Nefes’te yer alan habere göre; DEVA, Gelecek, Saadet, YRP ve belki DP birleşecek, başına ise Abdullah Gül’ün geçeceği aktarıldı.

GÜL ZİRVEYE KATILDI

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ismi 24 Haziran 2018’de ve 14 Mayıs 2023’te yapılan seçimler öncesinde “muhalefetin adayı” olarak sık sık gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde eşi ile Kırgızistan’ı ziyaret eden Gül, D-8’in 28. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çırağan Sarayı’nda düzenlenen programa geldi.

İSLAM BİRLİĞİ’NDE BULUŞTULAR

AKP’nin adı ancak vefat yıldönümünde, Yeniden Refah ve Saadet Partilerine nazire yaparcasına andığı merhum Necmettin Erbakan’ın büyük önem verdiği D-8, Milli Görüş’ün en önemli projeleri arasında yer alıyordu. Türkiye dahil 8 İslam ülkesinin katıldığı birlik, “İslam Birliği”ne de örnek gösteriliyordu. Programa Gül’ün yanısıra muhalif çizgide ilerleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da yer aldı.

4 SİYASİ PARTİ BİRLEŞİYOR, BAŞINA GÜL GEÇECEK İDDİASI

Nefes’te yer alan haberde Meclis kulislerinde DEVA, Gelecek, Saadet, YRP ve belki DP birleşeceği, bu birleşme ile doğacak partinin başına da Abdullah Gül geçeceği iddia edildi.

YRP’DE MUHALİF ÇİZGİDE İLERLEMEYE BAŞLAMIŞTI

AKP’den ayrılan isimler tarafından kurulan DEVA ve Gelecek Partisi, Saadet, DP ile birleşerek Meclis’te Yeni Yol Partisi’ni oluşturdu. Cumhur İttifakı ile seçimlere giren Yeniden Refah Partisi ise son dönemde muhalif çizgide ilerlemeye başladı.