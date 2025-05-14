Ankara'da şok olay! Genç çocuğa silahlı pusu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Ankara’nın Sincan ilçesinde, aralarında husumet bulunan kişiler, sokakta karşılaştıkları 15 yaşındaki genci kurşunlandılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan kişiler, sokakta karşılaştıkları 15 yaşındaki A. M.'ye bir araçtan silahla ateş açtı.

Saldırı sonucu yaralanan A. M., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından harekete geçen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, saldırının arka planını araştırmaya başladı.

Elde edilen bilgilere göre, A.M.'nin babası E.M., geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan bir tartışmada 31 yaşındaki Sezer Durmuş'u öldürmüştü. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin, hayatını kaybeden Sezer Durmuş'un yakınları olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli, H.D. ve Y.D., suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayın bir kan davası kapsamında gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Sincan’da şok olay! Genç çocuğa silahlı pusu

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